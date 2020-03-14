القابضة للمياه: الأمطار أعلى من قدرة شبكات الصرف (فيديو)

قال محمد صلاح، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن الأمطار التي شهدتها مصر أعلى من قدرة شبكات الصرف، موضحًا أن الشبكات تم تصميمها منذ عشرات السنوات على استيعاب مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى كمية قليلة من الأمطار.





وأضاف "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن مصر دولة ممطرة ولم نتعود على هذه الكمية من الأمطار، موضحًا أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.





ونوه المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن مصر استقبلت نصف مليار متر مكعب خلال الفترة الأيام الماضية.





هذا وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الأحد - الاثنين - الثلاثاء)، على مختلف أنحاء الجمهورية.





ويسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.





وتنتشر الشيورة الكثيفة صباحًا تصل حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تكون عادية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على مختلف الأنحاء.



