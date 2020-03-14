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"كن نظيف وابتعد عن الإخوان".. روشتة نشأت الديهي لمواجهة فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 07:29 م
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الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن واشنطن استدعت السفير الصيني بعد اتهام بكين للولايات المتحدة الأمريكية أنها مسئولة عن نشر فيروس كورونا.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان قال إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي، حيث نشر تشاو لي جيان تغريده بالإنجليزية في حسابه على "تويتر" قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

وتابع، أن الصين نجحت تمامًا في السيطرة على فيروس كورونا، وبدوا يساعدوا الدول الأخرى في التصدي له، معربًا عن تفائله في السيطرة على الفيروس بنسبة كبيرة، مؤكدًا أنه كلما ذهبنا جنوبًا قل عدد الإصابات بفيروس كورونا، مستدلًا على ذلك بعدم انتشار الفيروس بالدول الإفريقية رغم ضعف الإمكانيات بها.

وشدد، على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا يُشار إليها من المنظمة الدولية على أنها ممتازة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الأمر بنفسه، والدولة تقف على أطراف أصابعها لهذا الوباء.

وناشد المصريين أن يهتموا ويكونوا أطباء لأنفسهم ويحرصوا على النظافة باستمرار، ويتوقفوا عن المصافحة والبوس والأحضان حفاظًا على حياته وحياة أسرته، معقبًا: "اي واحد داخل عليك بالحضن أبعده، في دعوة إخوانية لأي مصاب بكورونا باحتضان المواطنين لنشر الإصابة، دي روشتة مختصرة مني للوقاية من فيروس كورونا كن نظيف وابتعد عن الإخوان، وتوقف عن المصافحة"، وأذاع مقطع فيديو لإخواني يدعو أي مصاب بكورونا بالدخول لأقسام الشرطة ومدينة الانتاج الإعلامي لنشر الفيروس، معقبًا: "خش سلم عليهم، ليه تروح لوحدك".

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

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