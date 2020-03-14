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تأثراً بأوروبا.. الكونغو تعلن تجميد نشاط كرة القدم بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 07:18 م
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بوابة الفجر
علي خلاف
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أعلن الإتحاد الكونغولى لكرة القدم، تأجيل مباريات الدورى المحلي حتى يوم 12 أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم لتصبح أول دولة أفريقية تؤجل النشاط بسبب الوباء العالمي.

تأجيل مباريات الدوري الكونغولي

إصابة حالتين بفيروس كورونا داخل دولة الكونغو هذا الأسبوع في العاصمة كينشاسا، دفع اتحاد كرة القدم لاخد قرار تأجيل مباريات الدوري الكونغولي لحين 12 أبريل المقبل، لتنضم بذلك المسابقة المحلية في الدولة الأفريقية إلى سلسلة الدوريات الأوروبية المؤجلة بسبب وباء كورونا.

الكاف يؤجل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كان

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة، من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا خاصة وأن مثل هذه الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات جماهيرية كبيرة وهوا ما يؤثر بالسلب على حياة الأفراد داخل القارة السمراء.
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