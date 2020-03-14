موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تأجيل الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت تعليق جميع نشاطات كرة القدم لمدة 15 يوما في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





وجاء قرار الجبلاية بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم خوفا من انتشار فيروس كورونا والذي اجتماع العالم في الفترة القليلة الماضية.





وكان من المقرر أن يخوض الأهلي مباراة يوم الأربعاء المقبل أمام فريق الإنتاج الحربي في الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن يخوض الأهلي أول مباراة رسمية له عقب قرار تعليق أي نشاط بكرة القدم يوم 7 من إبريل المقبل أمام الجونة في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.