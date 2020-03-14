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إسرائيل تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 178

السبت 14/مارس/2020 - 07:11 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 178 إصابة.

ويذكر أن سجلت أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، فجر السبت، ليرتفع عدد المصابين إلى 154 إصابة. 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 3 من المصابين في حالة خطرة دون تسجيل أي حالات وفاة منذ وصول الفيروس إلى إسرائيل، في حين أن هناك 7 مصابين في حالة صحية متوسطة والباقي في حالة طفيفة.

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وذكرت الوزارة أن 4 من المصابين تعافوا من الفيروس وعادوا إلى منازلهم.

وقالت إن 108 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات و17 في طريقهم إلى المستشفيات و25 يتلقون العلاج في منازلهم.

ووفق آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإسرائيلية بحلول، صباح السبت، هناك 38 ألفا و560 إسرائيليا قيد الحجر الصحي المنزلي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وتتوقع وسائل إعلام إسرائيلية أن يتم مساء السبت أو صباح الأحد الإعلان عن إجراءات إضافية في مساعي للحد من انتشار الفيروس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) "تدرس إسرائيل إمكانية تعطيل المرافق الاقتصادية باستثناء أماكن العمل الحيوية".

وأضافت "كما يتم بحث إمكانية تقييد حركة المواطنين ووسائل المواصلات العامة وإغلاق رياض الأطفال".
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