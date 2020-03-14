توجيهات رئاسية وتحركات حكومية.. كيف حافظت مصر على أرواح أبنائها من انتشار كورونا

بعد تعليق الدراسة.. إيقاف نشاط المراكز التعليمية



تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تكليف وزارة الداخلية بإيقاف أي مراكز أو أماكن يتم ممارسة أنشطة تعليمية بها لمدة أسبوعين، للحد من الاختلاط بسبب تفشي فيروس كورونا.



وأضاف "مدبولي" أنه مر 4 أسابيع منذ ظهور أول حالة كورونا في مصر، مشيرا إلى ان هذا القرار لم يتم اتخاذه بين يوم وليلة، بل جاء بعد دراسة للوضع عقب اتخاذ منوها بأنهكافة الاجراءات الوقائية، لافتا إلى أنه سيتم استغلال تلك المدة في تعقيم المدارس والجامعات.



تعقيم الجامعات للوقاية من فيروس كورونا



قامت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر فرع دسوق، بالتعاون مع وزارة الصحة، بتعقيم مبان الكلية من مدرجات وطرقات ومكاتب وحمامات، وذلك فى إطار سعي الجامعة للوقاية والحماية من فيروس كورونا.



وأوضح بيان الجامعة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الوقاية من فيروس كورونا، لحماية لأبناء الجامعة من الطلاب والعاملين بالكلية، كما قامت الكلية بعمل ندوات ومحاضرات توعوية حول المرض بتعريفه وطرق الوقاية منه.



فيما شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، أعمال تطهير وتعقيم عدد من مباني ومنشآت جامعة عين شمس، فى إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا بالجامعات.



تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين بجانب قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط، حيث تمثل الطلاب حوالي نسبة الربع من الشعب المصري.



تعقيم المبني الإداري لـ"مصر للطيران"



عقمت شركة مصر الطيران، بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة للشركة، المبنى الإداري الخاص بالشركة، حيث شملت أعمال التعقيم مداخل ومخارج المبنى وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين والمخازن والكافتريات، وقاعات الاجتماعات ودورات المياه وجراج السيارات، كما شملت أعمال التعقيم أكاديمية مصر للطيران للتدريب بكافة الفصول الدراسية والمعامل وأجهزة المحاكاة والكافتريات.



يأتي ذلك في إطار الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد،وتنفيذا لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لتنفيذ خطة تعقيم وتطهير موسعة تشمل المطارات المصرية وطائرات الشركة الوطنية مصرللطيران ومواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة الطيران.



بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بشأن ضرورة اتخاذ كافة دول العالم، تدابير جديدة للحد من التجمعات بعد اعتبارها فيروس كورونا وباء عالمي، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل عاجل، وأصدر توجيهاته اليوم السبت، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات بدءا من الغد الخامس عشر من مارس ولمدة أسبوعين.