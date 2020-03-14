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سفارة المملكة بالفلبين تجلي نحو 250 مواطناً
السبت 14/مارس/2020 - 06:50 م
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الفجر السعودي
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عملت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، مساء اليوم السبت، على إجلاء ما يقارب 250 مواطناً، وقدمت جميع وسائل المساعدة لهم وذلك في مطار مانيلا، تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري وعدد من موظفي السفارة.
هذا وقدم السفير البصيري الشكر والتقدير لمدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير على الجهود، التي قدمها خلال عملية إجلاء المواطنين من المطار.
ويذكر أن وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا.
وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.
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