سفارة المملكة بالفلبين تجلي نحو 250 مواطناً





عملت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، مساء اليوم السبت، على إجلاء ما يقارب 250 مواطناً، وقدمت جميع وسائل المساعدة لهم وذلك في مطار مانيلا، تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري وعدد من موظفي السفارة.





هذا وقدم السفير البصيري الشكر والتقدير لمدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير على الجهود، التي قدمها خلال عملية إجلاء المواطنين من المطار.





ويذكر أن وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

