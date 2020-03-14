Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

السبت 14/مارس/2020 - 07:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا هامًا ظهر اليوم السبت بمقر النادي الأحمر بالجزيرة.

واتخذ مجلس النادي الأحمر عدة قرارات جاءت على النحو التالي :-

استعراض نتائج الاجتماع الذي عقده العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، مع الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لوضع الخطة الوقائية للحفاظ على سلامة الأعضاء، واتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تمديد عقد اللواء هشام جنيد، مدير إدارة المباريات، حتى 30 يونيو المقبل.

اعتماد نتائج محاضر لجنة العضوية، الخاصة بعقد المقابلات الشخصية مع الراغبين الجدد في الحصول على عضوية النادي، سواء العامة أو فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس قبل الزيادة الرسمية المقررة في أول أبريل المقبل.

اعتماد المذكرة المقدمة من المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، بشأن إنشاء ملعبين لكرة القدم بالأبعاد القانونية بفرع النادي بالشيخ زايد، لخدمة الأعضاء، التي تأتي استكمالا للخطة الإنشائية التي يشهدها النادي، سواء في مقره الرئيسي أو فروعه المختلفة.

الاعتذار عن مشاركة فريق الجمباز بالنادي في كأس أوكرانيا، التي كان مقررا لها خلال الفترة من 26-30 مارس الحالي.

اعتماد التصور الذي قدمه وليد مبروك، رئيس اللجنة العليا للجان، الخاص بإعادة تشكيل لجان النادي، الذي جاء على النحو التالي:

أولا: اللجنة العليا
التشكيل الحالي
مهندس وليد مبروك (رئيسا)
محمد سمير (مقررا)
والأعضاء:
عمرو عطية وريهام طوبار وياسر سعيد وعبدالرحمن ناجي ووليد سليمان. ووافق المجلس على ضم كل من عمرو غالب، الذي تم تصعيده من رئاسة لجنة الشباب إلى تشكيل اللجنة العليا للجان، بالإضافة إلى ضم كل من: سها إبراهيم ومحمد رمضان شرش وحازم سلطان إلى تشكيل اللجنة.

ثانيا: لجنة الشباب
تصعيد أحمد حسام عوض، المقرر الحالي للجنة لتولي رئاستها، على أن تضم كلا من: إسلام محمد يوسف (مقررا)
بالإضافة إلى الأعضاء: سلمى أحمد شوبير ونور أحمد عبد العاطي فؤاد وأميرة محيي وعمر محمد هشام وعلي محمد ندا ومحمد عمر محمد وأحمد إسماعيل ماهر. كما وافق المجلس على ضم كل من مريم محمد خالد وأحمد حسنين إلى تشكيل اللجنة.

ثالثا: لجنة المرأة
ترشيح أنهار حسن قنديل رئيسا للجنة خلفا للدكتورة عزة زيان، التي تقدمت باستقالتها، كما تم انضمام علا أحمد صلاح إلى لجنة الطفل ليصبح تشكيل اللجنة على النحو التالي:
أنهار حسن قنديل (رئيسا)
سهام سيد رمضان علي (مقرر اللجنة)، بالإضافة إلى الأعضاء
أسماء عبدالله عبدالعزيز وأمل أحمد إبراهيم ودينا محسن أحمد حلمي ورشا محمود ناجي ورنا بدر الدين أحمد حسن وسلا حامد وسمر عادل ونسمة حسن علي.
Advertisements

أخبار تهمك

"يا حرامي يا كداب".. رواد مواقع التواصل يشنون هجوما ناريا على "جمال عيد"

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تعليق الدراسة.. رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ أولياء الأمور

منذ أقل من ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل بالفيديو| "تعليق الدراسة والرياضة".. كواليس ومفاجآت مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعة

توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ نصف ساعة

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعليق الأنشطة الرياضية في مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ حوالي 6 ساعات

100 مليار.. توجيه عاجل من السيسي للتصدي لكورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)

منذ أقل من ساعتين

مقترح جديد لإعادة الحياة لبطولة دوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

03:27 م

توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

06:31 م

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status