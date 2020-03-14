الحل هنا.. الطريقة الوحيدة لاستكمال بطولة دوري أبطال أوروبا

أصبح مصير بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في مهب الريح، بعد أن إزدادات حالات الإصابة بفيروس كورونا بين لاعبي كرة القدم الأوروبية.

وكان الإتحاد الأوروبي "يويفا" قد قرر في وقت سابق، تعليق جميع أنشطة الإتحاد الأوروبي، والتي تتضمن بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالإضافة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، نتيجة لإنتشار الفيروس.

وتقرر تجميد البطولة الأشهر في العالم حتى يوم4 أبريل، إلا أن إنتشار الفيروس القاتل قد يؤدي لإلغاء البطولة خلال الموسم الحالي، ومن ثم وجود خسائر مادية فادحة على جميع المستويات.

ويحاول الإتحاد الأوروبي إيجاد مخرج للأزمة الراهنة، بالبحث عن وسيلة يمكن من خلالها إستنئناف المباريات، وبالتالي قد تتقلص الخسائر بقدر كبير.

وأشارت تقارير إنجليزية أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وتناقلتها صحيفة آس الإسبانية مؤخراً، أن الإتحاد الأوروبي يدرس مقترحاً يخول له استكمال البطولة.

ويأتي المقترح، بإقامة ما تبقى من لقاءات دور الـ16، ومباريات دور الـ8 ولدور قبل النهائي على ملاعب محايدة، أو على ملعب أحد الفريقين، بعد إجراء قرعة.

ووصفت ديلي ميل هذا المقترح بأنه "الحل الوحيد" لإستكمال مباريات البطولة، عقب إنتهاء فترة تعليق البطولات الأوروبية المختلفة.

وعلى عكس ما تم نشره في السابق بإستحالة إستكمال البطولة حتى نهايتها، إلا أن الصحيفة أبدت تفاؤلاً كبيراً بإمكانية إقامة المباريات بدءً من منتصف إبريل القادم، لكن من مباراة واحدة دون ذهاب وعودة، وذلك نظراً لضيق الوقت.

ولعبت نصف مباريات دور الـ16، والذي تأهل عنه أتليتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني وأتالانتا الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتتبقى مباريات العودة من دور الـ16، والتي تتضمن لقاءات مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي، وبرشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي.