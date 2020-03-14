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محافظ الفيوم: تعليق فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

السبت 14/مارس/2020 - 07:00 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تعليق فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذي كان من المقرر إقامته غدًا الأحد 15 مارس، مشيرًا أن كافة أجهزة المحافظة في استنفار كامل لرفع الاثار السلبية الناجمة عن موجة الطقس السيئ، وذلك لسرعة استعادة الحياة الطبيعية، وعمل كافة المرافق والجهات الخدمية بصورة كاملة.

جاء ذلك عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجمالي الإصابات ١٠٩ وهو رقم مازال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لابد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.

وأكد في موتمر صحفي له منذ قليل أن ٢٥٪ من الشعب المصري بمدارس وجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية بالتالي غلق اي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لان هدفنا الحد من الاختلاط.

وأوضح أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض.

وأعلن خطة تشمل ٣ مراحل الإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات، والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.

وقال إن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال ال١٠ ايام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لاتزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم، وأكد تعقيم وتطهير كافة المنشأت.

وقد أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم عن تعطيل الدراسة اليوم السبت لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمختلف كليات وإدارات جامعة الفيوم مع مراعاة انتظام سيرالعمل في المستشفيات الجامعية والوحدات الخدمية وفقا للقواعد المنظمة للعمل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القرار يتضمن ارجاء كافة الامتحانات المقرر عقدها غدًا السبت.

جاء ذلك بناءً على قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد،على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020 في كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا القرار لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حاليًا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
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مصر محافظ الفيوم تعليق الفعاليات تطهير المنشات الفيوم اخبار

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