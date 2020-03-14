4 سيناريوهات مُحتملة تحدد مصير الدوري الإنجليزي

يُحيط الغموض بمصير الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي، وذلك بعد تأجيل منافسات البطولة حتي مطلع أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إنجلترا والعديد من دول العالم.





وتسبب تفشي فيروس كورونا في اتخاذ رابطة الدوري الإنجليزي قرارًا بتأجيل منافسات البطولة حتي 4 أبريل المقبل، كما تقرر أيضًا تعليق جميع المنافسات الرياضية في إنجلترا وتشمل (تشامبيونشيب، ودوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية)، كإجراء وقائي لمحاولة الحد من إنتشار الفيروس القاتل.





وسوف تعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اجتماعا الخميس المقبل، لبحث مصير البريميرليج هذا الموسم، ومناقشة كافة السيناريوهات المتاحة للخروج من أزمة تعطيل البطولة المحلية.





وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن السيناريوهات المحتملة لحل الأزمة التي يواجهها الدوري الإنجليزي بسبب إنتشار فيروس كورونا:-





- إلغاء الدوري الإنجليزي:

من السيناريوهات المحتملة لبطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد تعليق منافسات البطولة حتي 4 أبريل، إلغاء منافسات البطولة بالموسم الحالي كأنه لم يكن، والاستعداد لبدء الموسم الجديد 2020 / 2021 بنفس الـ20 فريقًا الذين شاركوا بالبريميرليج هذا الموسم.





- سيناريو يُحقق حلم ليفربول:

السيناريو الثاني المقترح للخروج من الأزمة التي يواجهها الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا، هو الإبقاء على الوضع كما هو عليه، ومنح لقب البريميرليج لفريق ليفربول باعتباره متصدر البطولة برصيد 82 نقطة، وتحديد الأندية المتأهلة للبطولات الأوروبية وفقًا للترتيب الحالي، وسيهبط لدوري الدرجة الأولي أصحاب المراكز الأخير بالبطولة حاليًا.





- استكمال الدوري الإنجليزي:

هناك مقترح آخر لحل أزمة الدوري الإنجليزي يتمثل في استكمال منافسات البطولة بعد انتهاء فترة التوقف، أو تأجيل المباريات المتبقية بالموسم الحالي، لفترة الصيف، حال تأجيل بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).





- منح اللقب لليفربول..وزيادة الأندية لـ22:

من الحلول المقترحة لحسم مصير الدوري الإنجليزي، منح لقب البطولة لفريق ليفربول في ظل اتساع الفارق بينه وأقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، على أن يتم تصعيد فريق ليدز يونايتد "متصدر الشامبيونشيب"، وفريق وست بروميتش ألبيون "الوصيف" على أن تقام منافسات البريميرليج الموسم المقبل بـمشاركة 22 فريقًا.