Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحف الإسبانية تعلق على تجميد النشاط الرياضي

السبت 14/مارس/2020 - 06:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

قامت العديد من الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم بالتعليق على توقف جميع المنافسات الرياضية وتجميد أنشطة الأندية بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا في القارة العجوز.


وعنونت صحيفة ماركا غلافها بالعنوان التالي "إغلاق أوروبا".

وذكرت ماركا أن الدوريات الخمس الكبرى ستتوقف حتى الثالث من أبريل على الأقل وأن الاتحاد الأوروبي قام أخيرًا بتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.


ونوهت ماركا أن الحكومة الإسبانية تُقرر حالة الإنذار في إسبانيا لكن الصين ترغب بالفعل في إعادة المنافسات وتنوي استئناف مباريات كرة السلة في أبريل المقبل.


وعنونت صحيفة موندو ديبورتيفو غلافها بالعنوان التالي "الجميع في منازلهم".


وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن برشلونة مثل العديد من الأندية أعلن تجميد كافة الأنشطة الرياضية وأن بارتوميو طالب اللاعبين بالبقاء في المنزل وتم أغلاق جميع مرافق النادي.


وأكدت موندو ديبورتيفو أنه طُلب من نجوم النادي الكتالوني أن يبهروا الجميع بسلوكهم في التعامل مع هذه الأزمة.


وعنونت صحيفة سبورت غلافها بالعنوان التالي"جميعنا معًا".

وأكدت سبورت بإنها لحظة تاريخية بأن يرسل بارتوميو جميع الموظفين إلى المنزل ويغلق جميع مرافق النادي بسبب الأزمة.


وأوضحت سبورت أنه لن يتدرب اللاعبون مجددًا وأنه يجب عليهم إتباع خطة شخصية للحفاظ على لياقتهم.

Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

منذ أقل من ساعة

100 مليار.. توجيه عاجل من السيسي للتصدي لكورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ نصف ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل بالفيديو| "تعليق الدراسة والرياضة".. كواليس ومفاجآت مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعة

بعد تعليق الدراسة.. رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ أولياء الأمور

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق الأنشطة الرياضية في مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)

منذ أقل من ساعتين

مقترح جديد لإعادة الحياة لبطولة دوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"يا حرامي يا كداب".. رواد مواقع التواصل يشنون هجوما ناريا على "جمال عيد"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

03:27 م

توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

06:31 م

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status