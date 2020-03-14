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جدول ترتيب الدوري السعودي بعد إيقافه

السبت 14/مارس/2020 - 06:50 م
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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قررت وزارة الرياضة السعودية في بيانا صحفيا عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعليق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وإيقاف كافة البطولات والمسابقات في الألعاب المختلفة الرياضية خوفا من انتشار فيروس كورونا.


وعلقت الوزارة في بيانها:"وزارة الرياضة السعودية تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم الغد الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد".


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد إيقاف المسابقة:


1- الهلال برصيد 51 نقطة

2- النصر برصيد 45 نقطة

3- الوحدة برصيد 39 نقطة

4- الأهلي برصيد 37 نقطة

5- الفيصلي برصيد 34 نقطة

6-التعاون برصيد 32 نقطة

7- الرائد برصيد 32 نقطة

8- الشباب برصيد 31 نقطة

9- أبها برصيد 30 نقطة

10- الاتفاق برصيد 29 نقطة

11- الفيحاء برصيد 27 نقطة

12-الحزم برصيد 24 نقطة

13- الاتحاد برصيد 23 نقطة

14- الفتح برصيد 19 نقطة

15- ضمك برصيد 18 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة

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