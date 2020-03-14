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مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

السبت 14/مارس/2020 - 06:50 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنهم لم يطلبوا تأجيل مباراتي المصري والاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري، مشيرا إلى أن القرار صدر من جانب الجبلاية بسبب ظروف الطقس.

وأوضح في تصريحات عبر فيديو له أنه لا يعلم السبب وراء تأجيل مواجهة الأهلي أمام إنبي التي كان مقرر لها اليوم ببطولة الدوري.

وواصل "درجة الحرارة اليوم جيدة ولا مشكلة في الطقس نهائيا فلماذا تم التأجيل".

وواصل "اتحاد الكرة اتخذ قراره بالتأجيل بسبب إصابة علي معلول والأهلي لا يريد أن يلعب ومعلول مصاب".

وأضاف "لا مشكلة لدينا في تأجيل بطولة الدوري أو إلغاء المسابقة حتى لو تم منح البطولة للأهلي من أجل الحفاظ على حياة اللاعبين".
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