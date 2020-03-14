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المعاهد الأزهرية: المناهج الدراسية متاحة "أون لاين" عبر موقعنا الإلكتروني

السبت 14/مارس/2020 - 06:46 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وفقا لقرار رئيس الجمهورية موضحا في بيان له أن الإجازة خاصة بالطلاب فقط.

وأكد  الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن مناهج شهر مارس وأبريل ستكون متوفرة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأوضح حليل ، أن مهمة المدرسون ستكون بطريقة التعليم عن بعد خلال هذه الفترة وجميع الدروس ستكون مسجلة علي البوابة.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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