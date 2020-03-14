محكمة في باراجواي تؤيد حكم حبس رونالدينيو

كشفت تقارير صحفية باراجوانية أن محكمة استئناف في أسونسيون عاصمة باراجواي أصدرت حكمًا باستمرار حبس رونالدينيو نجم المنتخب البرازيلي السابق وشقيقه على ذمة قضية استخدام وثائق سفر مزورة.





وقال الادعاء العام في باراجواي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن المحكمة رفضت طلب الدفاع بتحويل الحبس الاحتياطي إلى إقامة جبرية بالمنزل كما عرض المحامون ترك مزرعة مملوكة للمتهم كضمان.





وأفادت صحيفة ايه بي سي كولور الباراجوانية بأن محكمة الاستئناف لم يتغير أي شيء بالنسبة لها فيما يتعلق بخطر هروب المتهم ومخاطر إعاقة التحقيق وهما العاملان اللذان يستند إليهما قرار الحبس الاحتياطي.





وأشارت الصحيفة الباراجوانية إلى أن دفاع رونالدينيو فشل مرة أخرى في إخراج الشقيقين من الحبس.





وأوضحت الصحيفة الباراجوانية أن الإدعاء العام في باراجواي كان قد رفع دعوى قضائية ضد النجم البرازيلي رونالدينيو وشقيقه بعد وقت قصير من إلقاء السلطات القبض عليهما لاستخدامهما وثائق سفر مزورة.