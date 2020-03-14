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محافظ بورسعيد يقرر تعليق عمل مجموعات التقوية بالمدارس وأنشطة مراكز الشباب لمدة إسبوعين

السبت 14/مارس/2020 - 06:45 م
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اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
محمد عزام
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قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليق عمل مجموعات التقوية لكافة المراحل بجميع مدارس بورسعيد لمدة إسبوعين وكذلك الأنشطة الرياضية بجميع مراكز الشباب.

وناشد المحافظ أولياء الأمور الحفاظ على صحة أبنائهم وعدم التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية، وأن يتم الاعتماد على النفس بالمراجعة في المنازل ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كاجراءات احترازية.
 
كما ناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية.

وفي سياق مختلف واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد عملها على مدار الساعة بجميع أحياء وشوارع المحافظة لمواجهة آثار موجة الطقس الغير مستقر الذي شهدتة البلاد علي مدار الايام الماضية حيث دفعت شركة الصرف الصحي، والأحياء والحماية المدنية بسيارات شفط المياة والماكينات النقالي لشفط مياه الأمطار

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال جولته اليوم بأحياء المحافظة والتي رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة والعميد ايمن خيري مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق ودكتور منصور بكري رئيس حي المناخ عن استمرار العمل بكل قوة من جانب كافة الاجهزة المعنية من أجل سرعة الانتهاء من رفع كميات المياة من الشوارع الرئيسية والفرعية بعد موجه الامطار الغزيزة التي شهدتها المحافظة. 

وأضاف المحافظ أنه تم الدفع بأحدث سيارة مجهزة لنزح وسحب مياه الأمطار المتراكمة والتي تعمل بطاقة سحب ١٥ الف م3 في الساعة وتقوم بسحب المياة بكميات كبيرة من المناطق السكنية والشوارع.

وكان محافظ بورسعيد لليوم الثالث علي التوالي قد قام بجولات تفقدية علي مختلف أحياء المحافظة لمتابعة سير العمل في رفع كميات الأمطار، وكذلك متابعة العمل داخل محطات رفع الصرف الصحي.
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محطات الصرف الصحي سحب الامطار رفع الأمطار اللواء عادل الغضبان

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