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مقترح جديد لإعادة الحياة لبطولة دوري أبطال أوروبا

السبت 14/مارس/2020 - 06:40 م
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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير إنجليزية صادرة اليوم السبت، وجود مقترح جديد لاستئناف بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2019/2020.

وقرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أمس الجمعة، تأجيل مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الجاري، بالإضافة لمباريات الملحق الأوروبي المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، بعد تفشي فيروس كورونا بصورة كبيرة في أوروبا، وظهور حالات إصابة بين اللاعبين والمدربين بالمرض.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة ميرور البريطانية اليوم، فإن هناك مقترحاً جديداً لاستكمال البطولة خلال الموسم الحالي.

ويقضي هذا المقترح، بخوض لقاءات الدور ربع النهائي المتبقية، والدر نصف النهائي من مباراة واحدة، على أن تكون على ملعب محايد.

وأضافت الصحيفة، أن هذا التعديل سيدخل قيد دراسة أفراد الإتحاد الأوروبي، لدراسة إمكانية تطبيقه على البطولة الأقوى على مستوى العالم.

وشددت الصحيفة، على أن هذا الأمر هو الحل الوحيد لاستكمال مشوار البطولة هذا الموسم، وإنقاذ الأندية الإتحاد من خسائر مادية فادحة جراء إلغاء البطولة.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل جميع الدوريات الكبرى في أوروبا، وعلى رأسها بطولات الدوري الإنجليزي والألماني والإسباني والفرنسي والإيطالي.
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