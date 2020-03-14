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"المصريين" عن قرار تعليق الدراسة: يؤكد حرص السيسي على حياة المواطنين

السبت 14/مارس/2020 - 06:39 م
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الدكتور حسين أبو العطا
الدكتور حسين أبو العطا
عبداللطيف هيبة
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أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتوجيه الرئيس السيسي اليوم بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه قرار جرىء وصائب وجاء في التوقيت المناسب ويؤكد حرص القيادة السياسية على حياة كل المواطنين المصريين.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم السبت، إن الرئيس السيسي لا يتخذ قرارًا إلا ويكون في مصلحة المصريين بعد دراسته جيدًا من جميع النواحي، مؤكدًا أن قرار الرئيس السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين من شأنه أن يمنع نقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين بشكل كبير خاصة بعد تفشي الفيروس في عدد كبير من دول العالم.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن قرار الرئيس السيسي يأتي نتيجة التخوف من انتشار الفيروس بين الشعب المصري نتيجة التجمعات التي تشمل أعدادًا كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن حرص الدولة المصرية على حماية المواطنين ينبع من تعاليم الدين الإسلامي بحماية النفس البشرية، ويؤكد أن حياة المصريين تأتي في المقام الأول لدى القيادة السياسية في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس لأنها تضع حياة المواطن في المقام الأول.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا بداية من الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها في المطارات والموانىء المصرية، إضافة إلى سفر وزيرة الصحة إلى الصين للتعرف عن قرب عن كيفية مواجهة انتشار فيروس كورونا واكتشافه مبكرًا منعت تفشي الفيروس بين المواطنين مقارنة بدول أخرى حول العالم؛ وأثبتت مدى كفاءة وجدية الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الصحة في التعامل مع هذا الفيروس المتفشي والذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.

وأكد أن وزارة الصحة نجحت بامتياز وجدارة شديدة في مواجهة فيروس كورونا وإدارة الأزمة التي سببت قلقًا شديدًا في مختلف دول العالم، موضحًا أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس تمت بالشكل المطلوب وعلى أعلى مستوى، مشيدًا بالاستعدادات المصرية القصوى لمواجهة فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المستشفيات وخصوصًا مستشفيات الحميات، مؤكدًا أن الدولة تعاملت بشفافية تامة مع المرض وواجهته بطريقة صحيحة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي كلف بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الدكتور حسين أبو العطا الدرجة

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