توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة وجهت وزارة الداخلية بإيقاف أي مراكز تعليمية، أو أماكن يتم ممارسة أنشطة تعليمية بها لمدة أسبوعين، مؤكدا أن الهدف من القرار هو الحد من الاختلاط، لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى.





وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن القرارات شملت تعليق الأنشطة الرياضية أيضًا.





وكشف "مدبولي" أن في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.



وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم رصد نحو 4 حالات في مدارس مخالظة لحالات إيجابية لفيروس كورونا، موضحا أن قرار اغلاق المدارس والجامعات يعد إجراء احترازي، وحفاظا على الأرواح، وللحد من الاختلاط، حيث أن 25% من الشعب المصري في االجامعات والمدارس.



