الوفد عن تعطيل الدراسة: الحكومة فضلت الحفاظ على أرواح المواطنين

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن الدولة تتخذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لعل آخرها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين والعمل على توفير ١٠٠ مليار جنيه فى إطار خطة مواجهة الفيروس.





وشددت رمزي، على أن نزول القوات المسلحة للمساعدة في تعقيم مختلف المناطق وعمليات التطهير سيعزز جهود الحكومة في مكافحة انتشار الفيروس بصورة كبيرة.





وقالت أمل رمزي، في بيان، اليوم السبت، إن قرار الرئيس السيسي يأتى فى إطار المسئولية السياسية تجاه الشعب المصري وحرصا من القيادة السياسية على أرواح المصريين وحياتهم.





وأكدت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية وضعت المواطن وحياته في المرتبة الأولى وغلبت الحفاظ على أرواح المصريين على أي اعتبارات أخرى.





وتابعت: "الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقرر تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بالمدارس والجامعات بداية من الغد، فضلا عن تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا".









ولفتت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى ان الحكومة نجحت على مدار اليومين الماضيين فى مواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية، مشيرة، إلى أن الجميع لاحظا تكاتفا كبيرا بين المواطنين والحكومة لمواجهة هذه الأزمة.









واجتمع الرئيس السيسي برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غد الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة أعلنت منذ ظهور فيروس كورونا أن هناك 3 سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الوضع، موضحا أن ظهور باخرة الأقصر كانت نقطة التحول في ظهور فيروس كورونا في مصر.





وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن عدد الإصابات في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي عدد الإصابات 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.





وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم رصد نحو 4 حالات في مدارس مخالظة لحالات إيجابية لفيروس كورونا، موضحا أن قرار إغلاق المدارس والجامعات يعد إجراء احترازي، وحفاظا على الأرواح، وللحد من الاختلاط، حيث أن 25% من الشعب المصري في الجامعات والمدارس.



