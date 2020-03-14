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رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري المصري 15 يوماً
السبت 14/مارس/2020 - 06:30 م
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محمد جمال
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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة
عمرو الجناينى بيان رسمي، بشأن تعليق النشاط الرياضي فى مصر.
وجاء البيان كالأتي :
بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء
والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري
لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا
من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية
وجميع الأعمار السنية.
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