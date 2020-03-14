Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري المصري 15 يوماً

السبت 14/مارس/2020 - 06:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بيان رسمي، بشأن تعليق النشاط الرياضي فى مصر.

 

وجاء البيان كالأتي :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

Advertisements

أخبار تهمك

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بالفيديو| "تعليق الدراسة والرياضة".. كواليس ومفاجآت مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

"يا حرامي يا كداب".. رواد مواقع التواصل يشنون هجوما ناريا على "جمال عيد"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

فضيحة كبرى تضرب برشلونة

منذ ساعة

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

منذ 33 دقيقة

100 مليار.. توجيه عاجل من السيسي للتصدي لكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق الأنشطة الرياضية في مصر

منذ 36 دقيقة

بعد تعليق الدراسة.. رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ أولياء الأمور

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل مرعبة عن أصغر ضحايا كورونا في العالم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

منذ 17 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

03:27 م

عاجل بالفيديو| "تعليق الدراسة والرياضة".. كواليس ومفاجآت مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي (التفاصيل الكاملة)

06:24 م

سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)

05:36 م

عاجل.. تعليق الأنشطة الرياضية في مصر

06:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status