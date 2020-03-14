رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري المصري 15 يوماً

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بيان رسمي، بشأن تعليق النشاط الرياضي فى مصر.

وجاء البيان كالأتي :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.