الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق بشقة سكنية (صور)

نجحت قوات الحماية المدينة والإطفاء بالدقهلية فى السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بشارع حسين بك فى مدينة المنصورة قبل إمتداده للمبانى المجاورة.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بنشوب حريق بإحدى العقارات بشارع حسين بك بمدينة المنصورة.



وإنتقلت سيارات الإطفاء والشرطة والإسعاف وحى غرب المنصورة برئاسة اللواء حسام لبيب رئيس الحى وعبدالهادى محمد عبده نائب رئيس الحى ونبيل أبو الفتوح مسئول الأزمات والكوارث بالحى.



وبالفحص تبين أن الحريق شقة بالطابق الأول علوى بعقار مكون من 4 طوابق بشارع الحرمين المتفرع من شارع حسين بك والذى أسفر عن خسائر بمحتويات الشقة بالكامل وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل إمتداده للمبانى المجاورة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.



