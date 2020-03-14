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جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 مصر | ننشر جدول الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام 2020/2019 (التصور النهائي) وزارة التربية والتعليم

السبت 14/مارس/2020 - 06:28 م
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الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 مصر | ننشر جدول الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام 2020/2019 (التصور النهائي) وزارة التربية والتعليم

تم اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 مصر رسميًا، اليوم السبت، من وزير التربية والتعليم، بعد طول انتظار من الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك للاطمئنان على مستقبلهم الدراسي.

جدول الثانوية العامة 2020 عبر بوابة وزارة التربية والتعليم "تعرف على مواعيد الإمتحانات النهائية"

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 مصر | وقام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت الموافق 14/3/2020، باعتماد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 بشكل نهائي.

وستبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموفق 7 يونيو 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020.


وجاء اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 مصر بعد الاجتماع الذي انعقد مع "أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر"، لمعرفة ملاحظاتهم وآرائهم بشأن جدول الامتحانات، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان.


وتم اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 مصر بشكل رسمي، بعد استقرار الطلاب على التصور النهائي للجدول استقبال أرائهم خلال الفترة الماضية.

وفور اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 مصر، أوضح نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان أن الوزارة أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان، والممثلة في كلًا من (طلاب المدارس الدولية - مدارس النيل - مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا) حتى لا تتعارض المواد القومية التي يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.

وكان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 مصر، أن جميع الطلاب سيؤدون امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية يوم 7 يونيو المقبل، ومادتي الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء 9 يونيو، واللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 11 يونيو، والرياضيات التطبيقية (استاتيكا) لشعبة الرياضيات يوم 16 يونيو.


وسيؤدي طلاب الثانوية العامة مواد الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبي يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة مادتي الكيمياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية يوم الأحد الموافق 21 يونيو، ومادتي الفيزياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والتاريخ للأدبية يوم الخميس 25 يونيو، ومادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية الأحد 28 يونيو.

ويواصل جميع الطلاب امتحاناتهم، حيث يؤدون مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم يوم الخميس 2 يوليو، والرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل) لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي رياضة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 مصر | ننشر جدول الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام 2020/2019 (التصور النهائي) وزارة التربية والتعليم

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