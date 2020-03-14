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رغم مرور أكثر من عام .. ملابسات جديدة في مصرع سالا

السبت 14/مارس/2020 - 06:20 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشفت التحقيقات البريطانية اليوم، عن وجود ملابسات جديدة في قضية تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا، والتي أدت لمصرعه في شهر يناير من العام الماضي 2019.

ولقى سالا حتفه، حينما كان يستقل طائرة خاصة مع طيار يدعى "ديفيد أبوستون"، حينما كان متوجها لإنجلترا للالتحاق بفريق كارديف سيتي، قادماً من نادي نانت الفرنسي في يناير 2019.

وأعلنت التحقيقات الإنجليزية، أن سبب تحطم الطائرة يرجع إلى أن السائق فقط السيطرة على السرعة الخاصة بالطائرة.

وأضافت، أن الرحلة لم يتم خضوعها لمعايير السلامة المتبعة، بالإضافة لأن الطيار لم يكن لديه التراخيص المطلوبة للقيام بمثل هذه الرحلة، ومن ثم لم يتمكن من فرض السيطرة على الطائرة أثناء دخولها منعطفاً جوياً، أدى بعد ذلك لتحطم الطائرة بعد سقوطها.

يذكر أن سالا كان يلعب في مركز قلب الهجوم مع فريق نانت الفرنسي، وكان في طريقه للتوجه لإنجلترا للانضمام لفريق كارديف سيتي الإنجليزي الذي أعلن التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية في العام الماضي 2019، قبل أن يلقى مصرعه عن عمر يناهز 28 عاماً، ويتم العثور على جثته متجمدة في البحر في وقت لاحق.
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