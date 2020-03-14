محمد رمضان يدخل السجن في أحداث مسلسل "البرنس"

وحصل فريق المسلسل على إجازة من التصوير يومين بسبب سوء الأحوال الجوية، ويستأنف التصوير بعد غدا الاثنين في مدينة الإنتاج الإعلامي وهو الديكور الرئيسي للعمل، بالحارة الشعبية، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانين نجلاء بدر وأحمد زاهر وباقي فريق العمل، ويكثف المخرج محمد سامى ساعات تصوير المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، إلى 20 ساعة يوميًا، حيث انتهى سامى وفريق عمله من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الآن.





مسلسل " البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة محمد رمضان، نوراللبنانيه، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار شعبي حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.





يذكر أن اخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال" الذي شارك به في الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة "سنيرجى".





ويشارك في بطولة مسلسل "زلزال" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم‪.





من جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.



يشارك النجم محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "البرنس" ويدخل السجن خلال أحداث المسلسل، الذى يعرض، وسبب دخوله السجن تهمته بقتل زوجته وتجسد هذه الشخصية الفنانة نجلاء بدر خلال الأحداث، وانتهى رمضان من تصوير مشاهد السجن الأيام الماضية في الديكور الخاص به.