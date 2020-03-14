18 أبريل.. الحكم في دعوى فسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون



والقصر تاريخى يقع فى قلب منطقة من أرقى المناطق فى القاهرة، وهو قصر البارون فى منطقة مصر الجديدة، وبالتحديد فى شارع العروبة بصلاح سالم، يتمتع قصر البارون بطراز مستوحى من العمارة الهندية، وهذا ما يلفت انتباه كل من يشاهد القصر، الذى شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، ومؤخرًا تم تقديم مقترح بأسعار تذاكر دخوله من قبل الجمهور، حتى يتم اعتماده وبحثه فى مجلس إدارة الآثار.





حيث تم تقديم مقترح من القاهرة التاريخية بأن تكون سعر تذكرة الدخول للقصر بالنسبة للمصريين لـ 20 جنيها، والطالب المصرى 10 جنيهات، أما المواطن الأجنبى فوصل سعر تذكرته إلى 100 جنيه، والطالب الأجنبى بـ 50 جنيها.





حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، المطالبة بإلزام وزير الآثار بإصدار قرار بفسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون، وإلزام مستأجرها بتسليمها خالية من الشواغل كافة، للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.واختصمت الدعوى رقم 350 لسنة 71 ق وزير الآثار، وذكرت أنّ قصر البارون امبان تحفة معمارية فريدة من نوعها، شيّده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، الذي وصل إلى القاهرة، وعشق مصر لدرجة الجنون واتخذ قرارا مصيريا بالبقاء فيها حتى وفاته، وكتب في وصيته أن يدفن في تراب مصر حتى ولو وافته المنية خارجها.وتابعت الدعوى أنّ البارون إدوارد إمبان توفي في 22 يوليو 1929، ومنذ هذا التاريخ تعرض القصر بعد ذلك لخطر الإهمال سنوات طويلة، تحولت فيها حدائقه إلى خرابات، وتشتت جهود ورثته ومن حاول شراء القصر واستثماره، حتى اتخذت الحكومة المصرية قرارا بضمه إلى قطاع السياحة وهيئة الآثار المصرية اللتين باشرتا عملية الأعمار والترميم فيه على أمل تحويله إلى متحف أو أحد قصور الرئاسة المصرية.وأضافت الدعوى أنّ الفساد والاستيلاء وإهدار المال العام بدأ منذ تأجير حديقة القصر الأثري التابع لوزارة الآثار، وذلك بعد بدأ المستأجرين للحديقة تصوير فعالية كبرى بالتعدي على حرم القصر متجاوزين تعاقدهم لتأجير الحديقة، ما أدى إلى تلفيات شديدة في سور القصر أدت إلى انهيار أجزاء منه، فضلا عن التعدي على حرم القصر بتركيب بانرات وأضواء على سلالم القصر، في غفلة من المسؤولين بوزارة الآثار.