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عاجل بالفيديو| "تعليق الدراسة والرياضة".. كواليس ومفاجآت مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي (التفاصيل الكاملة)

السبت 14/مارس/2020 - 06:24 م
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بوابة الفجر
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تنشر بوابة الفجر، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها الكرام، بث مباشر من فضائية "dmc" لمؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لحظة بلحظة للاطلاع على أخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد.

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة أعلنت منذ ظهور فيروس كورونا أن هناك 3 سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الوضع، موضحا أن ظهور باخرة الأقصر كانت نقطة التحول في ظهور فيروس كورونا في مصر.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام الملذع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن عدد الإصابات في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي عدد الإصابات 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم رصد نحو 4 حالات في مدارس مخالظة لحالات إيجابية لفيروس كورونا، موضحا أن قرار اغلاق المدارس والجامعات يعد إجراء احترازي، وحفاظا على الأرواح، وللحد من الاختلاط، حيث أن 25% من الشعب المصري في االجامعات والمدارس.


عاجل.. تعليق الأنشطة الرياضية في مصر
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه قام بالتوجيه لتعليق الأنشطة الرياضية في مصر، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا والذي ضرب العالم مؤخرا.

وأدى الفيروس الذي انطلق من الصين أواخر العام الماضي، إلى حالة من الفزع في جميع أنحاء العالم، ليتم إيقاف معظم الأنشطة الرياضية المحلية والدولية.

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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