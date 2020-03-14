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عاجل.. تعليق الأنشطة الرياضية في مصر

السبت 14/مارس/2020 - 06:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه قام بالتوجيه لتعليق الأنشطة الرياضية في مصر، كاجراء وقائي ضد فيروس كورونا والذي ضرب العالم مؤخرا.

 

وأدى الفيروس الذي انطلق من الصين أواخر العام الماضي، إلى حالة من الفزع في جميع أنحاء العالم، ليتم إيقاف معظم الأنشطة الرياضية المحلية والدولية.

 

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

 

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

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