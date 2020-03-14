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رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

السبت 14/مارس/2020 - 06:15 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة أعلنت منذ ظهور فيروس كورونا أن هناك 3 سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الوضع، موضحا أن ظهور باخرة الأقصر كانت نقطة التحول في ظهور فيروس كورونا في مصر.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام الملذع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن عدد الإصابات في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي عدد الإصابات 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم رصد نحو 4 حالات في مدارس مخالظة لحالات إيجابية لفيروس كورونا، موضحا أن قرار اغلاق المدارس والجامعات يعد إجراء احترازي، وحفاظا على الأرواح، وللحد من الاختلاط، حيث أن 25% من الشعب المصري في االجامعات والمدارس.
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مجلس الوزراء كورونا عدد الاصابات حالات ايجابية تاجيل الدراسه الصحة التعليم

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