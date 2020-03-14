وكيل التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر لـ "لفجر": تعليق الدراسة يشمل أيضًا الحضانات





قال ياسر بخيت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، قرار تعليق الدارس لمدة أسبوعين ينطبق أيضا على الحضانات، طبقًا للوائح المنظمة للعمل.وأضاف"بخيت" فى تصريح خاص لـ "الفجر" ما ينطبق على المدارس ينطبق على الحضانات، موضحًا أنه تم التنبيه ومخاطبة جميع الحضانات بالمحافظة بتعليق العمل لمدة أسبوعين طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وذلك ضمن خطة الدولة في مواجهه فيروس كورونا المستجدة.وأشار وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بدأ من غدًا سيتم تشكيل لجنة من المديرية لمرور على جميع الحضانات وكذلك لجنة من إدارة التضامن فى كل مدينة للتأكد من تنفيذ قرار تعليق العمل، مشيرًا سيتم توقيع العقوبات التي ينص عليها القانون لمن يخالف التعليمات.وكان أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.