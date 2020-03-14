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موعد مباريات الجولة 25 بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث

السبت 14/مارس/2020 - 05:59 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قررت لجنة مسابقات المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ، تأجيل إقامة منافسات الجولة 25 بالمجموعة لتقام الاربعاء القادم بدلا من الاثنين مع ترحيل مباريات الجولة 26 والختامية بالمجموعة لتقام الاحد 22 مارس ، وجاء قرار اللجنة فى هذا الشأن بسبب الأحوال الجوية بالبلاد .

وتشهد مباريات الجولة 25 ترقب واهتمام كبيرين خاصة فى ظل المنافسة على الصعود والتى تنحصر رقميا فى فرق عاملين غارب وسمسطا ومطرطارس ، فيما تشهد منطقة المنافسة على الهروب من القاع صراع يضم فرق ببا وناصر بنى سويف وسنورس وأبو كساة وابشواى واطسا .

سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن يستضيف مطرطارس في مباراة نارية ، ويدخل أبناء سمسطا المباراة بشعار لا بديل عن الفوز والثلاث نقاط وذلك للعودة للصدارة مع إمكانية تحقيق مركز شباب الفيوم المفاجأة أمام ضيفه عاملين غارب ، لتتاجل بطاقة الصعود للجولة الأخيرة .


فيما يحل ناصر بنى سويف ضيفا على رأس غارب فى مباراة تمثل طوق النجاة لأبناء ناصر الباحثين عن الهروب من منطقة الخطر بجانب الاستفادة من تحقيق نتيجة كبيرة أمام ضيفه ابو كساة بنتيجة 2/6 ولعب ناصر بنى سويف بالناشئين بالجولة الماضية .

وفي ديربي فيومى يحل اطسا ضيفا على ابو كساة بمباراة هامة الفريقان اللذان يسعيان للهروب من منطقة الخطورة .

فيما يحل مركز شباب ابشواى ضيفا ثقيلا على ببا في مباراة هامة الفريقان .

ويحل عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب ضيفا ثقيلا على مركز شباب الفيوم بمباراة هامة الفريقان ، حيث يسعى أبناء غارب للفوز لضمان الصدارة فيما يسعى ابناء مركز شباب الفيوم للفوز لضمان ترتيب جيد بالمجموعة .

ويستضيف طامية نظيره سنورس في ديربي فيومي مرتقب، حيث يحتل طامية المركز السادس، برصيد 33 نقطة، بينما يحتل سنورس المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة|.

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - عاملين غارب 43

2 - سمسطا 42 نقطة

3 - مطرطارس 41 نقطة

4 - الواسطى 39 نقطة

5 - راس غارب 36

6 - طامية 33 نقطة

7 - ساحة الفيوم 27 نقطة

8 - اطسا 26 نقطة

9 - ابشواى 25 نقطة

10 - ابو كساة 24 نقطة

11 - سنورس 19 نقطة

12 - ناصر بنى سويف 20 نقطة

13 - ببا الرياضى 12 نقطة
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