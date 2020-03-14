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خاص.. الأهلي يبدأ رحلة ضم رمضان صبحي نهائياً

السبت 14/مارس/2020 - 05:58 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن دخول مسئولو النادي الأحمر في مفاوضات مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول للاستمرار في صفوف النادي.

 

وكان الأهلي قد ضم رمضان صبحي في الصيف الماضي من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل مليون ونصف مليون جنيه إسترليني.

 

وأضاف المصدر إن مسئولو الأحمر بدأوا في التفاوض مع رمضان ووكيله نادر شوقي لضم اللاعب سواء بتجديد الإعارة أو الشراء نهائيا من ناديه الإنجليزي.

 

وتابع المصدر بأن الأهلي يسعى للحفاظ على رمضان بعد ظهوره بشكل مميز مع النادي الأحمر هذا الموسم.

 

والجدير بالذكر أن رمضان يغيب عن الأهلي منذ ٣ أشهر تقريبًا بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، لكنه عاد وانتظم في المران الجماعي اليوم ليصبح جاهزًا للمرحلة المقبلة.

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