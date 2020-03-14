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وكيل "دينية النواب" يشيد بقرار زيادة مكافأة الأئمة المحالين إلى المعاش

السبت 14/مارس/2020 - 05:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
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قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن قرار الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف بمضاعفة مكافأة بدل الخطب والدروس للائمة المحالين إلي المعاش والقيادات الدعوية بالوزارة والوعاظ المحالين إلي المعاش، جاء في توقيت مناسب، مشيرًا إلي أن الأئِمة والخطباء المحالين إلى المعاش يكونون في اشد الحاجة لما يعينهم ويساعدهم علي تخطي الصعاب بالنسبة للحياة.

وأضاف في تصريح خاص إلى "بوابة الفجر" أن الأئِمة والخطباء المحالين إلي المعاش لا يقلون أهمية عن الأئِمة والخطباء العاملون في الوقت الحالي، مؤكدًا أن صلاح هذه الفئة من الأئمة والخطباء عموما هو صلاح لمصر كلها وهذه هو النهج الذي ينتهجه الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف.

وأكد عضو اللجنة الدينية، أنه لا يوجد من هو أهم من الإمام والخطيب لكي تهتم به وزارة الأوقاف وتهتم به الدولة، لافتًا إلي أهمية الدور الذي يقوم به الإمام والخطيب بجانب ما تقوم به قواتنا المسلحة والشرطة المصرية والذي يساعد علي الحفاظ علي الأمن القومي المصري وعلي الهوية المصرية. 

وتابع: "نحن جميعا نؤيد هذا القرار ونتمنى من وزير الأوقاف أن يقوم بزيادة أئمة وخطباء المكافأة، مشيرًا إلى أن ما تبذله وزارة الأوقاف في الفترة الحالية من جهد لا يستطيع الداني أو القاصي أن ينكره. 

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن وزارة الأوقاف تقوم بدور ايجابي من أجل نشر الدين الوسطي الحنيف، وجميعنا نشجع ونساعد كل من يعمل من أجل النهوض بهذا الوطن. 

كان قد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الجمعة، مضاعفة مكافأة بدل الخطب والدروس للأئمة المحالين إلى المعاش، وكذلك القيادات الدعوية بالوزارة والوعاظ المحالين إلى المعاش ممن يعملون بنظام "الخطبة ودرسين" بالوزارة، بشرط اجتياز الاختبار المقرر لهذا التحسين، حيث تقرر رفع المكافأة لكل من يجتاز بكفاءة الاختبار المقرر من 250 جنيهًا إلى 500 جنيه.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الاوقاف محمد مختار جمعة الاوقاف ائمة الاوقاف

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