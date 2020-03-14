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حسن عبد الغني يسجل أول أهدافه في دوري الدرجة الثانية بتركيا

السبت 14/مارس/2020 - 05:53 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح اللاعب الصاعد حسن عبدالغني المنضم لصفوف فريق أوفسبور التركي الذي يشارك بدوري الدرجة الثانية، في إحراز أول أهدافه مع فريقه الجديد، خلال المشاركة في لقاء فريقه أمام فريق عنتاب في دوري الدرجه التانيه التركي.

وكان اللاعب قد إنضم مؤخراً إلى الفريق التركي في تجربة إحترافية، حيث أشار أنه يرغب في أن يكون له مستقبل كبير في الإحتراف مثلما فعل محمد زيدان وعمرو زكي، وأحمد حسام ميدو، وأحمد حسن، وعبد الظاهر السقا، وغيرهم من اللاعبين المصريين.

وشارك اللاعب المصري في عدد من التجارب الودية، والمباريات الرسمية مع فريق أوفسبور، حيث نجح في التألق مع فريقه، والإنسجام مع باقي زملاؤة بالفريق.
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