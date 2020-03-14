تعرف على شخصية حلا شيحة في مسلسل "دهب عيرة"

ويصور المخرج سامح عبد العزيز 17 ساعة يوميًا في الديكورات الخاصة بالعمل في المعادي ومدينة 6 أكتوبر، حيث استلم من مؤلفي العمل أول 17 حلقة من السيناريو قبل انطلاق التصوير، ويحاول أن ينتهى من تصوير مشاهد الـ15 حلقة الأولى لتسليمها للجهة المنتجة حسب الخطة المتفق عليها للعرض في شهر رمضان.





وفى سياق آخر تستكمل حلا شيحة، حاليًا بتصوير مشاهدها في فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، حيث انتهت من نصف مشاهدها في العمل بالمملكة العربية السعودية والذى تجسد فيه رسامة خفيفة الظل تقابل بطل الفيلم تامر حسنى ويحدث بينهما العديد من المواقف، ويشارك في بطولة الفيلم كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ماجد الكدواني، سوسن بدر، وأسماء سليمان وياسمين البشبيشى وعدد من ضيوف الشرف، ومن قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق.





وقدمت حلا شيحة في شهر رمضان الماضي مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان كأول عمل لها بعد عودتها إلى التمثيل بعد سنوات من الاعتزال، وشارك في العمل، ماجد المصري، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائي مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة "سينرجي".



عادت الفنانة حلا شيحة، للفن بعد غياب 11 عام من خلال مسلسل "زلزال" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وجسدت من خلاله دور بائعة فول داخل موقف سيارات بإحدى المناطق الشعبية، وبدأت الأيام الماضية تصوير مسلسل "دهب عيرة"، أمام النجمة يسرا التي تجسد دور شقيقتها حيث تظهر في دور طبيبة والمقرر أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، والعمل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.