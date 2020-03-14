نشرة حوادث الفجر.. مقتل شاب في الصف وفيديو انهيار عقار العمرانية

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

بينت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، للعقار الذي انهار بمنطقة العمرانية.

بينت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، للعقار الذي انهار بمنطقة العمرانية.

قُتل شاب إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد أفراد عائلته، اليوم السبت، بقرية الفهميين التابعة لمركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

قُتل شاب إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد أفراد عائلته، اليوم السبت، بقرية الفهميين التابعة لمركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.





قالت وزارة الداخلية، إن أجهزتها تواصل الجهود لمساعدة المضارين من موجة الطقس السيئ، في ظل التداعيات الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق بالبلاد.









أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، بحبس 4 متهمين وهم كبير فنيين ومراقب ببرج مراقبة النجيلي ومشرف ومراقب ببرج مراقبة إمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في حادث اصطدام قطارين بمنطقة روض الفرج.









حصلت بوابة الفجر على فيديو العقار المنهار، بمنطقة العمرانية، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر ببتر بإحدى قدميه وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.







