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فضيحة كبرى تضرب برشلونة

السبت 14/مارس/2020 - 05:44 م
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير إسبانية، أن أخصائي علاج طبيعي يواجه عقوبة الحبس بسبب تورطه في تعدي جنسي بحق إحدى السيدات خلال عمله في نادي برشلونة.

وتعود الواقعة إلى شهر ديسمبر في عام 2016، وقد حدثت داخل المنشآت الرياضية لملعب كامب نو.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية "البريوديكو دي كتالونيا"  أن المُتهَم تولى منصب أخصائي العلاج الطبيعي في قطاعات مختلفة داخل برشلونة.

وأضافت  الصحيفة أن الشخص المدعو "جاومي .جي. ي." قضى 7 سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة.

وتابعت الصحيفة أن المتهَم استقبل موظفة داخل النادي كانت تعاني من مشاكل في الرقبة، وأخضعها لجلسة علاج طبيعي شهدت تعديات جنسية لها.

وقام الادعاء بإصدار عقوبة السجن 7 سنوات في حق المتهَم  خلال المحاكمة، مفيدا أن "المرأة غادرت الجلسة العلاجية متأثرة للغاية بما واجهته من تجاوز جنسي".

كما قدّم مكتب المدعي العام طلبا بإصدار قرار بعدم اقتراب المتهَم من المجني عليها، بالإضافة إلى تعويض قيمته 10 آلاف يورو.

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