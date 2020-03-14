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سلطنة عمان تعلن تعليق الأنشطة الرياضية اعتبارا من يوم غد الأحد

السبت 14/مارس/2020 - 05:25 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قررت سلطنة عمان، اليوم السبت، تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية اعتبارا من يوم غد الأحد، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت سلطنة عمان، السبت، تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية اعتبارا من الأحد لمدة شهر بسبب فيروس كورونا.


وقالت اللجنة العليا للتعامل مع كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية عبر موقع "تويتر"، إنه تقرر تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بالسلطنة اعتبارا من الأحد ولمدة شهر.

وكانت اللجنة قررت، الخميس، إيقاف التأشيرات السياحية لجميع الدول، وكذلك الفعاليات الرياضية بكل أنواعها، وجميع الأنشطة الطلابية غير التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي قد تحدد لاحقاً والواجب اتباعها حسب المعطيات الوبائية، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

واتخذت اللجنة أيضا قرارات بإيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة، واقتصار حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا فقط، ومنع تقديم النرجيلة "الشيشة" في جميع المرافق المصرح لها.

كما أوصت اللجنة بعدم السفر إلى خارج السلطنة إلا للضرورة القصوى، واتباع الإجراءات الوقائية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية وعدم ارتياد دور السينما.

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