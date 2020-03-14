محافظ قنا: تعليق الدراسة بمدارس المحافظة والجامعة لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدا

قرر اللواء اشرف الداودي محافظ قنا تعليق الدراسة في مدارس المحافظة والجامعة لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠.



وأوضح أن ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



بينما أوضحت إدارة مستشفى حميات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، ما تردد حول وفاة مسنة، داخل المستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وقال بيان المستشفى، إن المستشفى استقبل منذ يومين، سيدة من مركز أبوتشت المجاور، تبلغ من العمر 80 عاما، تظهر عليها أعراض الانفلونزا الموسمية، وهي كانت قادمة من السعودية منذ أيام.



وأوضح البيان أنه تم تقديم العلاج اللازم لها، بعد حجزها في المستشفى، وسحب عينات منا لتحليلها" لم تظهر بعد"، وتوفيت أثناء تواجدها بالمستشفى، وهي مصابة بالانفلونزا وليس بفيروس الكورونا كما ردده البعض.



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الجمعة، عن خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلي تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلي سلبية من 27 الي 32 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن الحالة التى غادرت مستشفى العزل اليوم، لشخص أجنبي. وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 5 مصريين و8 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة.



وكشفت الوزارة عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 93 حالة من ضمنهم 21 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التى توفيت أمس الخميس الموافق 12 مارس، والأخري للالماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس".



وشددت مجددًا على عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

