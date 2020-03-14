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سحر عبد الحق: بطولة الدوري مستمرة.. وتأجيل مباريات السبت والأحد بسبب الطقس

السبت 14/مارس/2020 - 05:36 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مسابقة الدوري مستمرة بشكل طبيعي وأن تأجيل المسابقة مرهون بقرار مجلس الوزراء والتقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية بخصوص الوضع في مصر بشأن فيروس كورونا.

 

وقالت عبد الحق "ليس لنا علاقة بالدول الأخرى، نحن في اتحاد الكرة قررنا تأجيل الدوري يومي السبت والأحد بسبب سوء الأحوال الجوية والمباريات سيتم استئنافها بصورة طبيعية بداية من الإثنين المقبل".

 

ونفت عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، ما تردد بشأن دعوة اللجنة الخماسية لحضور اجتماع مع رئيس الوزراء اليوم لحسم مصير الدوري، واختتمت تصريحاتها قائلة :"في النهاية نرحب بأي قرار هدفه الحفاظ على سلامة اللاعبين، ونحن في اتحاد الكرة مستمرون في استكمال الدوري إلا إذا ورد جديد من مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية".

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