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سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)

السبت 14/مارس/2020 - 05:36 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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ذكر معتز البطاوي المشرف على قطاع الكرة بنادي سيراميكا ، أن فريقه يرغب في ضم محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفرلول، نظراً لتفشي فيروس كورونا في كل دول العالم، وهو ما استدعى الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى تعليق مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، وكذلك تعليق لقاءات الدوري الإنجليزي.

وقال البطاوي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك على سبيل الدعابة "بما ان مباريات المنتخب اتأجلت والدوري الانجليزي اتوقف ينفع القيد يفتح واجيب ابو صلاح اعاره من ليفربول يلعب معانا الشهرين دول بدل مايقعد فاضي".

ويتصدر سيراميكا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة لدوري القسم الثاني، برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الداخلية صاحب المركز الثاني.
سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)
سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)
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