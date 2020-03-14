ملقاش موظفين.. قرارات هامة من محافظ كفرالشيخ أثناء جولة مفاجئة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، عدد من المنشآت الخدمية بمدينة الحامول، حيث تفقد وحدة طب الأسرة والتي تتضمن " معمل الدم، عيادة الأسنان، عيادة طب الأسرة، الصيدلية "، فضلًا عن نادي الأسرة، مكلفًا بتشكيل لجنة من الصحة والمرورعلي وحدة طب الأسرة للفحص ماليًا وإداريًا وفنيًا، وذلك بعدما تفاجئ بعدم وجود موظفين، حسبما أكد مصدر بالمحافظة.



كما تفقد محافظ كفرالشيخ، الوحدة المحلية لقرية البنا، مكلفًا بتشكيل لجنة للفحص المالي والإداري والفني، كذا عمل تقرير كامل خلال 24 ساعة للقسم الهندسي، فضلا عن تفقده كوبري زيدان، مكلفًا وكيل وزارة الري برفع نواتج التطهير ببحرغرب تيرة، فضلًا عن تفقده لقرية كوم الحجر، مشددًا بإستمرار كسح ورفع مياه الأمطاربالقرية، وصيانة أعمدة الإنارة، ورفع مستوي نظافة القرية، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جهة أخري، فقد قرر محافظ كفرالشيخ، بإعادة تطوير حديقة الزهور بشرق العاصمة، يأتى ذلك في إطار خطة إعادة تطوير ورفع كفاءة المتنزهات العامة والعشوائيات وتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.



وأشار محافظ كفرالشيخ، أن أعمال التطوير ورفع كفاءة الحديقة تشمل زيادة المسطحات الخضراء بالمدينة وتعظيم الإستفادة منها لجعلها متنفس لأهالى المحافظة.



وكان محافظ كفر الشيخ، قد ترأس غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة أعمال مواجهة الطقس السيئ، وإزالة أثار ومخلفات الأمطار التي تتعرض لها المحافظة حاليًا، والتأكد من ربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات المراكز والمدن والقرى والجهات المعنية، وسرعة استجابتها وتفاعلها مع شكاوى المواطنين.



وأكد المحافظ على مدير غرفة العمليات بالمحافظة المنعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق المستمر مع قطاع الأزمات بمجلس الوزراء والتنمية المحلية لمتابعة الموقف أولًا بأول، والاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات المياه على الفور.



وشدد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات، ومراجعة حالة محطات المياه، ومحطات الصرف، والمغذيات الكهربائية، والمغذيات البديلة.



كما شدد على الاهتمام بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، والتركيز على جميع المنشآت التعليمية، والصحية، ودور العبادة، والتواصل مع جميع المواطنين الذين يتقدمون بشكاوى من تراكمات المياه بقرى ومدن المحافظة، وحل مشاكلهم على الفور.



وأعلن المحافظ حالة الطوارئ قبل يومين ماضيين، حيث اطمأن على جاهزية جميع معدات كسح المياه، وكذلك التأكد من تطهير غرف الصرف، وبلاعات المطر.

