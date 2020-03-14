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تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا

السبت 14/مارس/2020 - 05:30 م
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بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل مكالمة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية ومحمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بعد شائعات إصابة الأخير بفيروس كورونا.


تفاصيل مكالمة الجنايني ومحمد صلاح

وتحدث مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن عمرو الجنايني تواصل مع محمد صلاح فور علمه بشائعة إصابته بفيروس كورونا للاطمئنان على صحته حيث تلقى رئيس اللجنة الخماسية تأكيد من جناح ليفربول الإنجليزي بعدم وجود أى اشتباه لتعرضه للفيروس القاتل.


وأوضح المصدر أن عمرو الجناينى طالب صلاح بتوخى الحذر خاصة بعد إصابة العديد لاعبي الأندية الإنجليزية بفيروس كورونا.


الاتحاد الإنجليزي يعلق مباريات البيرميرليج

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن عن تأجيل مباريات مسابقة البيرميرليج حتى مطلع شهر أبريل المقبل بسبب تعرض العديد من لاعبي الأندية الإنجليزية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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