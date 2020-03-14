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جدول امتحانات الثانوية العامة | رسميا.. الوزير يعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019

السبت 14/مارس/2020 - 05:29 م
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الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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جدول امتحانات الثانوية العامة | رسميا.. الوزير يعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، اليوم السبت، جدول امتحانات الثانوية العامة بعد اعتماده رسميًا من قِبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

جدول امتحانات الثانوية العامة | قام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت الموافق 14/3/2020، باعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 (جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة).

وبعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة، من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 بدايةً من يوم الأحد المقبل الموافق 7/6/2020 وحتى يوم الأحد الموافق 5/7/2020.

وجاء اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة رسميًا عقب انعقاد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمعرفة وآراء الطلاب والاستماع لملاحظاتهم بشأن جدول الامتحانات، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان.

وأكد نائب الوزير لشئون المعلمين، أن وزارة التربية والتعليم أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التي يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.

جدول امتحانات الثانوية العامة | رسميا.. الوزير يعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019


جدول امتحانات الثانوية العامة | رسميا.. الوزير يعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019
جدول امتحانات الثانوية العامة | رسميا.. الوزير يعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019
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