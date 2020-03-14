سياح روس وإنجليز يزرون قلعة "قايتباي" رغم الطقس بالإسكندرية (صور)

قال مدير آثار الإسكندرية والساحل الشمالي الأثري محمد متولي، إن قلعة قايتباي الأثرية شهدت إقبالا متوسطا من الرود المصريين والأجانب والوفود الزائرة من ماليزيا وروسيا وإنحلترا.



وأضاف متولي، أن العاصفة الرعدية التي ضربت أنحاء البلاد لم تؤثر على المواقع الأثرية مع استمرار انتظام العمل، مشيرا إلى أن الزيارة مفتوحة إلى قلعة قايتباي والتي استقبلت أعداد متوسطة تزامنا مع موجة الطقس السيء.



وكانت ضربت "عاصفة التنين" محافظة الإسكندرية، مما تسببت في هطول الأمطار بغزارة علي مدار 8 ساعات متواصلة بكل أنحاء المحافظة، وذلك منذ الساعات الأولي من صباح أمس الجمعة، وصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في إطار موجة الطقس السيئ التي سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.





كانت أصدرت محافظة الإسكندرية تحذيرات عاجلة للمواطنين، ضمن قلقها من حالة الطقس، حيث حذرت من عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، و‏عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، و‏عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، و‏عدم السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، تجنبا لسوء طقس الخميس.



كما حذرت المحافظة من عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، وتدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من عصر يوم الأربعاء 11 مارس 2020، وحتى نهاية الفترة السبت 14 مارس 2020، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، والتأكد من تثبيت ووضع اللافتات واللوحات الكائنة خارج المباني والتأكد من خلو الأسطح من أي أشياء حتى لا تؤدي العواصف المتوقع حدوثها إلى أضرار للغير.