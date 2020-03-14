بعد أن ظهر رسميا.. اعرف جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020

اعتمد منذ قليل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2020 مصر.



موعد امتحانات الثانوية العامة 2020

تبدأ اختبارات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي، يوم الأحد 7/6/2020، وتنتهي في يوم الأحد 5/7/2020.



وجاء ذلك بعد أن تم عقد أجتماع اليوم السبت الموافق 14/3/2020، ضد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر وهو الممثل الرسمي لصوت الطلبة وبحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، للأستماع إلى ملاحظات الطلاب على جدول الامتحانات.



وأوضح نائب الوزير لشئون المعلمين خلال الأجتماع، أن الوزارة قد أخذت فى الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا،، حتى لا تتعارض المواد القومية التي يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.