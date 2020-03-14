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وزير الصحة السوري يؤكد عدم وجود إصابات بـ كورونا حتى اليوم

السبت 14/مارس/2020 - 05:11 م
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وزير الصحة السوري نزار يازجي
وزير الصحة السوري نزار يازجي
وكالات
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أكد وزير الصحة السوري، نزار يازجي، عدم وجود أي إصابة مثبتة بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم السبت وأن جميع العينات التي تم تحليلها في مخابر الصحة العامة للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس سلبية.

وأوضح "يازجي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية نعمة سعيد، أن الإجراءات الحكومية ورفع جاهزية القطاع الصحي هي إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا وضبط انتشار العدوى في حال سجلت أي إصابة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

وأشار الوزير يازجي إلى تشديد الإجراءات المتخذة على المعابر الحدودية والمنافذ البحرية والبرية والمطارات للتأكد من سلامة القادمين إلى سوريا وتحويل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا إلى مراكز الحجر الصحي كاشفاً عن تحويل ركاب طائرة آتية من العراق إلى مركز الحجر الصحي في منطقة الدوير بريف دمشق وهم 16 راكباً سورياً وطاقم الطائرة.

وجدد وزير الصحة استعداد فرق التقصي الوبائي المنتشرة على المستوى الوطني و1864 مركزاً صحياً لرصد أي حالة مشتبهة وإرسال تقارير يومية عن المستجدات مشيراً إلى تجهيز مقرين بكل محافظة أحدهما للحجر والثاني لعزل الحالات المثبت إصابتها في حال وجودها إضافة لتخصيص سيارتي إسعاف بكل محافظة لنقل الحالات المشتبهة وتفعيل النقاط الإسعافية على الطرقات.

وذكر وزير الصحة أن وزارته لا تمنح شهادة خلو من فيروس كورونا للمواطنين الراغبين بالسفر معتبراً أنه إجراء فني لا جدوى منه، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية أيضاً.
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