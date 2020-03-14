لليوم الثالث على التوالي.. "مياه الفيوم" تواصل شفط مياه الأمطار (صور)

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، لليوم الثالث على التوالي، سحب مياه الأمطار التي تسببت في غرق العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى معظم القرى والمدن.





وأكد اللواء هشام دره، رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تواصل إعلانها لحالة الطوارئ والتعامل الفورى مع أي تقلبات في الطقس كما تتلقى الشركة طوال الـ 24 ساعه جميع البلاغات الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن 125.





وتبذل الشركة، قصارى جهدها لعدم تعرض أي مدينة من مدن المحافظة لأزمة نتيجة لتراكم المياه، وتواصل فرق التشغيل والصيانة، وفرق الصرف الصحي وأزمات الطوارئ، عملها بنظام النوبتجيات طوال اليوم للتعامل مع أي تقلبات في الطقس على الفور.





وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تواصل كافة فروع الشركة بجميع مدن المحافظة جاهزيتها من خلال السيارات والمعدات والأفراد، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في تراكم المياه هو أن كمية الأمطار تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي بالمحافظة.





وتابع اللواء مهندس هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بنفسه أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمناطق محافظة الفيوم.





ووجه، بسرعة التعامل مع تجمعات المياه أولًا بأول.





وأصدر درة، توجيهاته بالعمل على مدار الساعة حيث قامت قطاعات وفروع الشركة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بكافة مدن المحافظة طبقًا للمخطط المعد سلفًا لمناطق تجمع مياه الأمطار، حيث تمركزت معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الئيسية بمدن المحافظة.



