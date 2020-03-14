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كلاكيت ثاني مره.. تعديل موعد مباريات القسم الثالث بالقاهرة

السبت 14/مارس/2020 - 05:16 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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قررت لجنة مسابقات المجموعة السادسة في دوري القسم الثالث، تحديد موعد الثلاث جولات المتبقية بالموسم الحالي.


وقررت اللجنة تأجيل مباريات الجولة المقبلة،لتقام الأربعاء المقبل، بدلاً من الإثنين المقبل، كما ستقام الجولة قبل الأخيرة يوم الأحد بدلاً من السبت، ويقام الأسبوع الأخير يوم الأربعاء بدلاً من الثلاثاء.


مباريات الجولة الـ 28

1- السكة الحديد مع الشمس
2- مصر للتأمين مع ألماظة
3- بنها مع ألماظة
4- الأميرية مع الغابه
5- العبور مع المرج
6- شباب سراى القبة مع بهتيم
7- شباب بطا مع اتحاد الشرطة

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 50 نقطة
2- البلاستيك 45 نقطة
3- مصر للتأمين 44 نقطة
4- العبور 42 نقطة
5- ألماظة 40 نقطة
6- الشمس 39 نقطة
7- شباب بطا 38 نقطة
8- اتحاد الشرطة 37 نقطة
9- بهتيم 34 نقطة
10- بنها 29 نقطة
11- المرج 29 نقطة
12- طوخ 28 نقطة
13- الغابه 23 نقطة
14- الأميرية 23 نقطة
15- سراى القبة 6 نقاط
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